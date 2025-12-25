Собянин: дефицит трудовых ресурсов в Москве будет расти

Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет 500 тыс., сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем, эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», — сказал он.

Также он уточнил, что количество трудовых мигрантов в столице последние несколько лет остается на одном и том же уровне. Их число снижалось во время пандемии коронавируса, а затем восстановилось.