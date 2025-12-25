Долги россиян по ипотеке перевалили за 23 трлн рублей

24 декабря 2025 года Центробанк опубликовал отчет о развитии банковского сектора, в котором подсчитал долги россиян по ипотеке. В ноябре 2025 года они выросли на 1,4% и превысили 23 трлн рублей.

В октябре 2025 задолженность ипотечников увеличилась на 1,2%, что под конец года считается нормальным явлением.

Также спрос на жилищные кредиты вырос на фоне грядущих изменений условий предоставления семейной ипотеки: с февраля 2026 года будет можно только один раз оформить льготный кредит на покупку жилья.

Всего в ноябре банки выдали ипотеку на 500 млрд рублей, 80% из кредитов идут по программам господдержки. Например, 358 млрд пришлось на семейную ипотеку (+9%).