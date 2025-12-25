8081 Каталог Моб
Комитет Госдумы по IT: власти пока не будут ограничивать использование VPN

VPN для обхода блокировок не планируют ограничивать в 2026 году, но его популярность хотят снизить.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в 2026 году власти не собираются ограничивать использование VPN на территории РФ.

«Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет», — сказал Боярский.

VPN используется для обхода блокировок, причем не только тех, которые установил Роскомнадзор, но и ограничений со стороны «недружественных» сил, связанных с санкционной политикой.

Также депутат добавил, что нужно снизить популярность постоянного использования VPN и объяснять пользователям угрозы от него.

