Все документы россиян предложили автоматически вносить в профиль на Госуслугах
Депутаты партии «Новые люди» предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву автоматически добавлять документы россиян в профиль на портале Госуслуги.
Сейчас при получении нового паспорта, водительского удостоверения или загранпаспорта нужно самостоятельно вносить изменения и обновлять документы на Госуслугах. Кроме того, все изменения должны пройти проверку, что в среднем занимает до пяти дней, а в случае задержки — до двух недель. В это время жители страны могут остаться без срочных услуг.
«При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия», — сказано в обращении.
Депутаты считают, что автоматическое обновление документов позволит устранить временной разрыв с подтверждением информации, а также избавит пользователей от необходимости вводить данные вручную.
Комментарии2
ну все условия мошенникам
А зачем вообще "все документы" если есть "профиль в Госуслугах"?