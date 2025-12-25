8081 Каталог Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Пользователи интернета

Все документы россиян предложили автоматически вносить в профиль на Госуслугах

Чтобы пользователи не тратили время на ручной ввод обновленной информации, а также не ждали до пяти дней, пока новые сведения проверят, депутаты предлагают автоматические вносить сведения в профиль на Госуслугах после выдачи документов.

Депутаты партии «Новые люди» предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву автоматически добавлять документы россиян в профиль на портале Госуслуги.

Сейчас при получении нового паспорта, водительского удостоверения или загранпаспорта нужно самостоятельно вносить изменения и обновлять документы на Госуслугах. Кроме того, все изменения должны пройти проверку, что в среднем занимает до пяти дней, а в случае задержки — до двух недель. В это время жители страны могут остаться без срочных услуг.

«При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия», — сказано в обращении.

Депутаты считают, что автоматическое обновление документов позволит устранить временной разрыв с подтверждением информации, а также избавит пользователей от необходимости вводить данные вручную.

Автор

Подпислон
Согласие на обработку персональных данных

Как составить согласие на обработку персональных данных и какой подписью его подписать

Без письменного согласия нельзя собирать и обрабатывать персональные данные физлиц. Штрафы за повторное нарушение для организаций доходят до 1,5 млн руб. Получить согласие можно на бумаге или в электронной форме. В статье найдете готовые шаблоны и образцы, а также инструкцию по подписанию электронного согласия.

Как составить согласие на обработку персональных данных и какой подписью его подписать

Комментарии

2
  • bogdanovv

    ну все условия мошенникам

  • п
    понаехавший Тут

    А зачем вообще "все документы" если есть "профиль в Госуслугах"?

ГлавнаяРозыгрыш