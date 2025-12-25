🙏 Депутаты просят остановить онлайн-продажу энергетиков

Депутаты предложили приостановить эксперимент по онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, в частности энергетиков, с использованием биометрических данных.

Обращение направили на имя председателя Правительства Михаила Мишустина. Авторы письма – глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.

В ходе заседания межфракционного круглого стола комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства от представителей Минцифры и Центра биометрических технологий участники узнали о запуске пилотного проекта по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе энергетиков, при обязательном подтверждении возраста покупателя через ГИС единой биометрической системы.

«Считаем, что даже в случае наличия всех документов и соответствия их прохождения нормативным правилам рассмотрения и утверждения, данный эксперимент должен быть прекращен решением Правительства на основании п. 2.2. ст. 17 № 523-Ф3», — написали депутаты.

Они считают, что расширение дистанционной торговли такими товарами противоречит госполитике в сфере охраны здоровья населения, особенно несовершеннолетних, а также может негативно сказаться на демографических показателях и традиционных духовно-нравственных ценностях.