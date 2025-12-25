🎉 Встречайте Новый год с новыми знаниями! Скидки на обновленные профкурсы до 75%

До Нового года остаются считанные дни, а еще нужно купить подарки и продукты к праздничному столу. А мы уже знаем, что вам подарить! Выбирайте топовые курсы профпереподготовки и повышения квалификации «Клерка» со скидками до 75%. Мы обновили программы и добавили уроки по налоговой реформе-2026. Скорее записывайтесь — старт 1 января.

В канун любимого праздника мы делаем суперскидку на наши курсы повышения квалификации и профпереподготовки с дипломом. Выбирайте самые популярные курсы, которые помогут вам в работе в 2026 году со скидками до -75%!

Мы обновили программы курсов в декабре 2025 года и добавили уроки с разбором основных изменений налоговой реформы-2026.

Скорее выбирайте курс, чтобы начать Новый год с новых целей — уйти от приевшейся рутины, построить успешную карьеру в интересной для вас области и выйти на высокий уровень дохода.

Углубляйте свои знания, расширяйте инструментарий, чтобы решать более сложные задачи. Докажите работодателю свой профессионализм и получите в 2026 году заслуженное повышение.

Каталог курсов

Успейте купить профкурсы по ценам 2025 года! Поторопитесь — обучение начинается 1 января.

Вы научитесь составлять отчетность в налоговую и СФР по новым требованиям 2026 года, рассчитывать НДС 22%, НДФЛ, страховые взносы и зарплату, работать с кадрами. Узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки. Вы подготовитесь к налоговой реформе-2026 и сможете работать без ошибок уже с 1 января 2026 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 67%: 10 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

Подготовьтесь к работе с НДС 22% с 2026 года. Вы научитесь рассчитывать НДС на ОСНО и УСН, составлять декларацию, узнаете, как получить льготы и считать налог по требованиям 2026 года. Разберитесь в теме уже сейчас, чтобы быть готовым изменениям по НДС с 1 января 2026 года.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

Самая большая скидка на профкурс в уходящем году! Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, сможете автоматизировать учет и создавать системные решения. Построите карьеру в одной из самых перспективных и высокооплачиваемых сфер для бухгалтера.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75%: 14 900 ₽ вместо 59 990 ₽. Осталось 6 мест по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».