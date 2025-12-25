⚡️ Итоги дня: время на созвоны сократилось в два раза, «М.Видео» запустила продажи авто, Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию

Яндекс Маркет начал использовать искусственный интеллект в целях выявления подозрительных заказов, оформленных с постоплатой.

Почти 11 тыс. россиян стали дипломированными фермерами, более 60% из них связали свою жизнь с сельским хозяйством.

ЦБ выпустит серебряную монету с изображением Тульского музея оружия. Номинал монеты составляет 3 рубля.

По данным «МТС Линк», в 2025 году пользователи стали проводить на созвонах в среднем вдвое меньше времени в день, чем в прошлом году. На платформе прошло более 7,6 млн мероприятий — в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Суммарное число подключений к онлайн-встречам и вебинарам — 50 млн (в 1,4 раза больше, чем в 2024 году).

Международные бренды освободили на 81% больше торговых площадей в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году, чем заняли.

Сбербанк получил полный комплект заключений регуляторов, которые подтверждают надежный уровень защиты биометрических сервисов банка: сервиса «Оплаты улыбкой» и биометрической системы контроля и управления доступом в здания (СКУД).

Бизнес-парк для высокотехнологичных малых и средних предприятий (МСП) создадут на территории «Аэрокосмической инновационной долины» в Рязанской области к концу 2027 года.

Компания «М.Видео» запустила продажи авто с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями на собственном маркетплейсе.

Почта России опровергла информацию о массовых увольнениях, там по-прежнему работает порядка 200 тыс. сотрудников.

Цены на такси во второй половине дня в Москве в среднем выше на 15% по сравнению с прошлой неделей. С 16:30 повышенный спрос чаще фиксировался в ЦАО, юго-западных, западных и северо-западных районах, а также на севере города.

В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси. Сервис показывает, как много людей хотят уехать прямо сейчас, сколько машин поблизости и какие из них могут принять заказ.

Стоимость гречневой крупы в России с 16 по 22 декабря 2025 года снизилась на 0,5%, при этом макаронные изделия подорожали на 0,5%.

Выручка IT-компаний, имеющих аккредитацию Минцифры, по итогам девяти месяцев 2025 года увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 8,24 трлн рублей.

Открылся прямой авиарейс Хабаровск — Шанхай. Рейсы по новому направлению выполняет авиакомпания «Аврора». Перевозчик задействует на маршруте воздушное судно типа Airbus A319 в конфигурации салона 128 кресел.

ВЭБ.РФ предоставил первые средства в размере 211 млн рублей на строительство трансграничной канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Средняя продолжительность командировок россиян в 2025 году выросла на 19% по сравнению с годом ранее, при этом число перелетов сократилось на 8%.

В 2025 году президент Владимир Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию.