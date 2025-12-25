⚡️ Итоги дня: время на созвоны сократилось в два раза, «М.Видео» запустила продажи авто, Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию
Яндекс Маркет начал использовать искусственный интеллект в целях выявления подозрительных заказов, оформленных с постоплатой.
Почти 11 тыс. россиян стали дипломированными фермерами, более 60% из них связали свою жизнь с сельским хозяйством.
ЦБ выпустит серебряную монету с изображением Тульского музея оружия. Номинал монеты составляет 3 рубля.
По данным «МТС Линк», в 2025 году пользователи стали проводить на созвонах в среднем вдвое меньше времени в день, чем в прошлом году. На платформе прошло более 7,6 млн мероприятий — в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Суммарное число подключений к онлайн-встречам и вебинарам — 50 млн (в 1,4 раза больше, чем в 2024 году).
Международные бренды освободили на 81% больше торговых площадей в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году, чем заняли.
Сбербанк получил полный комплект заключений регуляторов, которые подтверждают надежный уровень защиты биометрических сервисов банка: сервиса «Оплаты улыбкой» и биометрической системы контроля и управления доступом в здания (СКУД).
Бизнес-парк для высокотехнологичных малых и средних предприятий (МСП) создадут на территории «Аэрокосмической инновационной долины» в Рязанской области к концу 2027 года.
Компания «М.Видео» запустила продажи авто с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями на собственном маркетплейсе.
Почта России опровергла информацию о массовых увольнениях, там по-прежнему работает порядка 200 тыс. сотрудников.
Цены на такси во второй половине дня в Москве в среднем выше на 15% по сравнению с прошлой неделей. С 16:30 повышенный спрос чаще фиксировался в ЦАО, юго-западных, западных и северо-западных районах, а также на севере города.
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси. Сервис показывает, как много людей хотят уехать прямо сейчас, сколько машин поблизости и какие из них могут принять заказ.
Стоимость гречневой крупы в России с 16 по 22 декабря 2025 года снизилась на 0,5%, при этом макаронные изделия подорожали на 0,5%.
Выручка IT-компаний, имеющих аккредитацию Минцифры, по итогам девяти месяцев 2025 года увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 8,24 трлн рублей.
Открылся прямой авиарейс Хабаровск — Шанхай. Рейсы по новому направлению выполняет авиакомпания «Аврора». Перевозчик задействует на маршруте воздушное судно типа Airbus A319 в конфигурации салона 128 кресел.
ВЭБ.РФ предоставил первые средства в размере 211 млн рублей на строительство трансграничной канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Средняя продолжительность командировок россиян в 2025 году выросла на 19% по сравнению с годом ранее, при этом число перелетов сократилось на 8%.
В 2025 году президент Владимир Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию.
В Gmail теперь можно будет поменять адрес почты. По заявлению Google, сменить название одного ящика можно будет всего 3 раза, но не чаще раза в год. Старый адрес тоже остается за пользователем — все письма с него будут перенаправляться на новую почту.
Комментарии1
Очень-очень важная новость 🧐