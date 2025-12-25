8081 Каталог Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
ПСН

ФНС: можно ли ИП снова перейти на ПСН после утраты права на АУСН

Предприниматель может вернуться на патентную систему налогообложения, если утратит право применять автоУСН в 2026 году.

В чате ФНС спрашивают, может ли индивидуальный предприниматель, который в 2026 году не сможет применять АУСН из-за превышения численности сотрудников, вернуться на патентную систему налогообложения (ПСН).

Представитель налоговой объяснил, что в таком случае ИП может перейти на патент после утраты права на АУСН.

Для перехода на применение ПСН нужно подать заявление лично, через представителя, в виде почтового отправления с описью вложения или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Документ на получение патента нужно подать в налоговую не позднее чем за 10 дней по начала применения патентной системы.

Автор

Контур

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Налоговая реформа 2026 — это не просто очередные поправки в НК, а действительно масштабные изменения, которые меняют правила игры. Реформа затрагивает ключевые элементы налоговой системы — НДС, спецрежимы, НДФЛ и не только. Рассказываем, какие нововведения ждут бизнес.

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш