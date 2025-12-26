🎄 21,3% россиян готовы праздновать Новый год в кредит

Люди не хотят экономить на подарках близким, но готовы воздержаться от путешествий на новогодних каникулах.

Россияне не готовы экономить на подарках близким на Новый год и сокращать расходы на праздничный стол. Такие результаты получила финансовая онлайн-платформа Webbankir.

«Меньше всего опрошенные склонны сокращать бюджет на подарки близким и на новогодний стол — 56,7% и 51,1% соответственно», — говорится в результатах.

А 61,3% респондентов заявили, что готовы экономить на поездках и путешествиях.

Также 49,3% респондентов могут сэкономить на подарках коллегам. 46,5% — на культурных мероприятиях, а 42,3% готовы сократить расходы на хобби.

Будут экономить в праздники только 20,6% россиян. А 16,9% опрошенных не планируют ограничивать себя в финансах.

21,3% может взять кредиты, чтобы провести праздники хорошо:

7,8% — уже сделали это;

13,5% — планируют обратиться к банкам и МФО в ближайшее время.

Среди тех, кто не собирается прибегать к заемным средствам, 22,7% заявили, что хотят закрыть кредиты перед Новым годом.

В ходе исследования опросили более 3 тысяч человек.