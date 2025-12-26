🎄 21,3% россиян готовы праздновать Новый год в кредит
Россияне не готовы экономить на подарках близким на Новый год и сокращать расходы на праздничный стол. Такие результаты получила финансовая онлайн-платформа Webbankir.
«Меньше всего опрошенные склонны сокращать бюджет на подарки близким и на новогодний стол — 56,7% и 51,1% соответственно», — говорится в результатах.
А 61,3% респондентов заявили, что готовы экономить на поездках и путешествиях.
Также 49,3% респондентов могут сэкономить на подарках коллегам. 46,5% — на культурных мероприятиях, а 42,3% готовы сократить расходы на хобби.
Будут экономить в праздники только 20,6% россиян. А 16,9% опрошенных не планируют ограничивать себя в финансах.
21,3% может взять кредиты, чтобы провести праздники хорошо:
7,8% — уже сделали это;
13,5% — планируют обратиться к банкам и МФО в ближайшее время.
Среди тех, кто не собирается прибегать к заемным средствам, 22,7% заявили, что хотят закрыть кредиты перед Новым годом.
В ходе исследования опросили более 3 тысяч человек.
