НДС

📄 Главные формы документов по НДС с 2026 года будут утверждать по-новому

У ФНС появилось новое полномочие.

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе) передал полномочия утверждать формы счетов-фактур и книг покупок и продаж от Правительства РФ к ФНС как федеральному органу исполнительной власти по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Новшество касается форм и порядков заполнения:

  • счета-фактуры;

  • журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур;

  • книги покупок и книги продаж.

