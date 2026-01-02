📄 Главные формы документов по НДС с 2026 года будут утверждать по-новому
У ФНС появилось новое полномочие.
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе) передал полномочия утверждать формы счетов-фактур и книг покупок и продаж от Правительства РФ к ФНС как федеральному органу исполнительной власти по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Новшество касается форм и порядков заполнения:
счета-фактуры;
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур;
книги покупок и книги продаж.
