💣 С 2026 года у инспекторов новые полномочия на налоговых проверках

Вступят в силу изменения и новшества в сфере налогового администрирования, которые неизбежно повлияют на повседневную работу бухгалтерии.

В части налогового администрирования будут действовать новые правила взаимодействия с налоговыми органами. Инспекции получают возможность:

рассматривать материалы проверки по видеоконференции — с 1 сентября 2026 года (ст. 101 НК);

осматривать территории и помещения, а также проводить выемку документов и предметов в рамках дополнительных мероприятий при рассмотрении материалов проверки — с 1 января 2026 (ст. 92 НК).

Также расширен круг ИФНС, которые могут проводить камеральные налоговые проверки. Теперь их сможет проводить любая уполномоченная инспекция ФНС, в том числе из другого региона. Закреплено правило: провести камеральную проверку может не только инспекция, куда подали декларацию или расчет, но и налоговый орган, который уполномочила ФНС. То есть вводится экстерриториальный принцип.

Налогоплательщиков будут уведомлять по утвержденным формам и форматам, что отчетность проверяет не своя налоговая.