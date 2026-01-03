8095 Премиум моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Налоговые проверки

💣 С 2026 года у инспекторов новые полномочия на налоговых проверках

Вступят в силу изменения и новшества в сфере налогового администрирования, которые неизбежно повлияют на повседневную работу бухгалтерии.

В части налогового администрирования будут действовать новые правила взаимодействия с налоговыми органами. Инспекции получают возможность:

  • рассматривать материалы проверки по видеоконференциис 1 сентября 2026 года (ст. 101 НК);

  • осматривать территории и помещения, а также проводить выемку документов и предметов в рамках дополнительных мероприятий при рассмотрении материалов проверки — с 1 января 2026 (ст. 92 НК).

Также расширен круг ИФНС, которые могут проводить камеральные налоговые проверки. Теперь их сможет проводить любая уполномоченная инспекция ФНС, в том числе из другого региона. Закреплено правило: провести камеральную проверку может не только инспекция, куда подали декларацию или расчет, но и налоговый орган, который уполномочила ФНС. То есть вводится экстерриториальный принцип.

Налогоплательщиков будут уведомлять по утвержденным формам и форматам, что отчетность проверяет не своя налоговая.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум