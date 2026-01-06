Введены общероссийские льготы по транспортному налогу для новых категорий физлиц
На основании Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ с налогового периода 2026 года введена федеральная льгота по транспортному налогу:
для Героев СССР;
Героев РФ;
лиц, награжденных орденом Славы трех степеней.
Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства с максимальным налогом.
Есть исключение: налог будет — за легковые автомобили, его сумма по которым исчисляется с учетом повышающего коэффициента 3 (дорогие авто), а также за водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства.
То есть по факту льгота сработает начиная с 2027 года.
