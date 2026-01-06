8092 ОК Общ моб 1
Налоговые льготы по транспортному налогу

Введены общероссийские льготы по транспортному налогу для новых категорий физлиц

С налогового периода 2026 года в НК РФ дополнен перечень налогоплательщиков, частично освобождаемых от налога за транспорт.

На основании Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ с налогового периода 2026 года введена федеральная льгота по транспортному налогу:

  • для Героев СССР;

  • Героев РФ;

  • лиц, награжденных орденом Славы трех степеней.

Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства с максимальным налогом.

Есть исключение: налог будет — за легковые автомобили, его сумма по которым исчисляется с учетом повышающего коэффициента 3 (дорогие авто), а также за водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства.

То есть по факту льгота сработает начиная с 2027 года.

