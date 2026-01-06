8099 ОК БСН моб
НДФЛ

С 2026 года семьи с детьми начнут получать ежегодную семейную выплату – налоговый кешбэк

Семьям вернут НДФЛ, пересчитанный по ставке 6%.

Подать заявление о назначении ежегодной семейной выплаты могут работающие родители, имеющие двух и более детей.

Заявление подают в территориальный орган Социального фонда (СФР) по месту проживания заявителя. Срок подачи – с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ, часть которого хочется вернуть.

Впервые подать заявление можно в 2026 году.

Выплата положена работающим родителям, имеющим двух и более детей-граждан РФ и постоянно проживающих на территории России. При условии, что родители тоже граждане РФ, постоянно проживают здесь и являются налоговыми резидентами РФ, а с их доходов уплачен НДФЛ в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты.

Выплату дадут каждому из работающих родителей.

Размер выплаты определяется как разница между суммой исчисленного НДФЛ с доходов заявителя за предшествующий год и суммой НДФЛ с того же дохода по ставке 6%.

Условия получения выплаты в 2026 году:

  • заявитель постоянно проживает в России и налоговый резидент РФ;

  • были доходы, с которых уплачен НДФЛ в предшествующем году;

  • среднедушевой доход семьи за предшествующий год — не более 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания на тот год;

  • несовершеннолетние дети и дети до 23 лет учатся очно в образовательной организации общего, профессионального или высшего образования (кроме тех, кто учится по дополнительным программам);

  • у заявителя нет задолженности по алиментам.

СФР рассмотрит заявление и при положительном решении перечислит выплату на счет заявителя в российском банке.

Такие разъяснения даны в сервисе ФНС часто задаваемых вопросов.

