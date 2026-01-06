С 2026 года семьи с детьми начнут получать ежегодную семейную выплату – налоговый кешбэк
Подать заявление о назначении ежегодной семейной выплаты могут работающие родители, имеющие двух и более детей.
Заявление подают в территориальный орган Социального фонда (СФР) по месту проживания заявителя. Срок подачи – с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ, часть которого хочется вернуть.
Впервые подать заявление можно в 2026 году.
Выплата положена работающим родителям, имеющим двух и более детей-граждан РФ и постоянно проживающих на территории России. При условии, что родители тоже граждане РФ, постоянно проживают здесь и являются налоговыми резидентами РФ, а с их доходов уплачен НДФЛ в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты.
Выплату дадут каждому из работающих родителей.
Размер выплаты определяется как разница между суммой исчисленного НДФЛ с доходов заявителя за предшествующий год и суммой НДФЛ с того же дохода по ставке 6%.
Условия получения выплаты в 2026 году:
заявитель постоянно проживает в России и налоговый резидент РФ;
были доходы, с которых уплачен НДФЛ в предшествующем году;
среднедушевой доход семьи за предшествующий год — не более 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания на тот год;
несовершеннолетние дети и дети до 23 лет учатся очно в образовательной организации общего, профессионального или высшего образования (кроме тех, кто учится по дополнительным программам);
у заявителя нет задолженности по алиментам.
СФР рассмотрит заявление и при положительном решении перечислит выплату на счет заявителя в российском банке.
Такие разъяснения даны в сервисе ФНС часто задаваемых вопросов.
Начать дискуссию