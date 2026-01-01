📈 С 1 января 2026 — повышение туристического налога и новые правила

Во ряде регионов России обновится перечень территорий, на которых установлен туристический налог. В том числе с учетом муниципальных реформ — когда поселения объединяют в муниципальные округа.

Кроме того, с 2026 года налог необходимо исчислять по ставке 2% от налоговой базы (в 2025 году — 1%). УФНС подчеркивает, что это не новая норма: поэтапный рост ставки заложен еще Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Также исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований на один год продлено право выявлять и публиковать на своих официальных сайтах + направлять в налоговые органы сведения о средствах размещения, которых нет в едином реестре квалифицированных средств размещения.