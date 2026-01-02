С 2026 года — новый подход к пониженной и нулевой ставкам налога по УСН

Виде деятельности для льготных ставок по упрощенке теперь определяет только Правительство РФ, а не власти регионов.

В новой редакции Налогового кодекса предусмотрена централизация подхода к пониженным региональным ставкам для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

С 2026 года субъекты РФ смогут снижать ставки только для плательщиков УСН, ведущих определенные виды деятельности из Единого перечня, который утверждает Правительство РФ.

Этим же перечнем будут регулироваться нулевые льготные ставки УСН по регионам для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.