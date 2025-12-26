8083 КПК Аналитик Моб
💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 77,9 рублей, евро стоит 91,9.

На 26 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,9 рубля, курс евро — 91,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,8844 рубля

Евро

91,8902 рубля

Юань

11,0773 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 25 декабря 2025 года курс доллара был 78,4368 рубля, евро — 92,4742, юаня — 11,1824.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заметила, что 25 декабря 2025 года рубль прекратил отдыхать от роста и вновь отправился покорять новые вершины. Биржевой курс юаня опустился ниже 11,2 рублей. На внебиржевом рынке доллар США снова вернулся в область 78, а евро провалился ниже 92.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

