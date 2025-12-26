💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 декабря 2025 года
На 26 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,9 рубля, курс евро — 91,9.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,8844 рубля
Евро
91,8902 рубля
Юань
11,0773 рубля
Для сравнения, 25 декабря 2025 года курс доллара был 78,4368 рубля, евро — 92,4742, юаня — 11,1824.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заметила, что 25 декабря 2025 года рубль прекратил отдыхать от роста и вновь отправился покорять новые вершины. Биржевой курс юаня опустился ниже 11,2 рублей. На внебиржевом рынке доллар США снова вернулся в область 78, а евро провалился ниже 92.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
