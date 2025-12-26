💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 декабря 2025 года

На 26 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,9 рубля, курс евро — 91,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,8844 рубля Евро 91,8902 рубля Юань 11,0773 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 25 декабря 2025 года курс доллара был 78,4368 рубля, евро — 92,4742, юаня — 11,1824.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заметила, что 25 декабря 2025 года рубль прекратил отдыхать от роста и вновь отправился покорять новые вершины. Биржевой курс юаня опустился ниже 11,2 рублей. На внебиржевом рынке доллар США снова вернулся в область 78, а евро провалился ниже 92.

