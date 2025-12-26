Миронов предлагает поднять до 30% налог на прибыль для банков и МФО

Депутат Сергей Миронов предложил повысить с 25 до 30% ставку по налогу на прибыль для банков и микрофинансовых организаций.

«Давайте для банков и МФО повысим с 25% до 30% ставку по налогу на прибыль, с тем чтобы 10% шло в федеральный бюджет, а 20% — регионам. Одновременно стоит подумать над тем, чтобы снизить этот налог, например, для наукоемких производств», — заявил парламентарий.

По его словам, в 2025 году «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банковских организаций по итогам 2024 года. Но его не поддержали, пояснил Миронов.

Он считает, что налоговое бремя с производства надо переносить на финансовый сектор.