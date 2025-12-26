🔥 С 1 января 2026 Сбер сделает платным обслуживание счетов, которые не привязаны к картам
Чтобы бороться с счетами, которые не используются, Сбер введет комиссию для клиентов без банковских карт.
Сбербанк с 1 января 2026 года сделает платными счета, к которым не привязана банковская карта.
«Если вы не выполняете условия, за него будет взиматься ежемесячная комиссия 150 ₽ или 40 ₽ в месяц для молодежи от 14 до 21 года», — сказано на сайте банка.
Комиссию спишут только один раз. Она не зависит от количества счетов у клиента.
Чтобы не платить за обслуживание, банк рекомендует:
заказать к счету карту;
закрыть ненужный счет, если он не используется;
оплачивать с этого счета покупки на 5 тыс. рублей в месяц;
получать зарплату на этот счет.
