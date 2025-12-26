🔥 С 1 января 2026 Сбер сделает платным обслуживание счетов, которые не привязаны к картам

Чтобы бороться с счетами, которые не используются, Сбер введет комиссию для клиентов без банковских карт.

Сбербанк с 1 января 2026 года сделает платными счета, к которым не привязана банковская карта.

«Если вы не выполняете условия, за него будет взиматься ежемесячная комиссия 150 ₽ или 40 ₽ в месяц для молодежи от 14 до 21 года», — сказано на сайте банка.

Комиссию спишут только один раз. Она не зависит от количества счетов у клиента.

Чтобы не платить за обслуживание, банк рекомендует: