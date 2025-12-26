Миллиардер Потанин рассказал, почему крепкий рубль опасен для экономики

Переукрепление рубля будет препятствовать импортозамещению и выходу на новые рынки.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что слишком крепкий рубль мешает покорять новые рынки. Для России оптимальный курс — больше 90 рублей за доллар.

«Переукпреление рубля препятствует импортозамещению и завоеванию новых рынков <…>. Поэтому курс порядка 90 плюс рублей за доллар, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны», — сказал Потанин в интервью телеканалу «Россия-24».

Также прогноз в 90 рублей за доллар дает Центробанк. Однако Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас нет существенного переукрепления курса рубля.

На 26 декабря 2025 года ЦБ установил курс доллара 77,9 рублей.