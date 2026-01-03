🎲 Изменились правила для НДФЛ с выигрышей от азартных игр

До 2026 года физлицу нужно было самостоятельно декларировать в 3-НДФЛ свой выигрыш от 4 000 до 15 000 рублей.

Теперь налоговый агент — букмекерская контора, тотализатор, организатор лотерей — обязан определять налоговую базу и рассчитывать НДФЛ с каждого выигрыша независимо от его размера. За вычетом стоимости ставки.

В итоге налог удерживается при каждой выплате (ст. 214.7 НК).

До 2026 года налоговый агент рассчитывал и удерживал НДФЛ только с выигрышей от 15 тыс. рублей.

Новшество вступает в силу с 2026 года, поэтому все-таки придется задекларировать выигрыш за 2025 год от 4 000 до 15 000 рублей в срок не позднее 30 апреля 2026 года.