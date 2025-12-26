СФР: детские выплаты за декабрь 2025 придут досрочно

Деньги, которые обычно приходят в начале января, перечислят заранее.

Не позднее 30 декабря 2025 года семьи с детьми получат все положенные выплаты за декабрь на карты и банковские счета, пишет СФР.

В связи с новогодними праздниками заранее перечислят детские пособия, которые по обычному графику приходят через банковские организации в начале января, пояснил фонд.

СФР напоминает, что средства могут зачислять в течение всего дня.

Получателям пособия по почте выплата придет в январе по обычному графику с учетом работы отделений Почты России в регионе.

Уже в 2026 году все вернется в обычный порядок: выплата за январь будет в феврале в привычные даты. Если дата выплаты совпадет с праздниками или выходными, средства переведут в последний рабочий день.