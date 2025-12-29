Кабмин назвал самые востребованные сервисы на Госуслугах в 2025 году 

Больше всего россияне пользовались налоговым вычетами и сервисом поступления в вуз.

Самыми востребованными «жизненными ситуациями» на Госуслугах по итогам 2025 года стали «Поступление в вуз», «Получение налогового вычета» и «Защита от мошенников».

Об этом рассказали в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

Также в 2025 году внедрили все федеральные и региональные жизненные ситуации, запланированные к запуску.

Теперь на портале Госуслуг и на региональных порталах и сайтах работают 70 федеральных сервисов и 425 региональных, добавили в аппарате.

Планируется, что в 2026 году продолжат развитие уже запущенных жизненных ситуаций, внедрение новых государственных сервисов проактивного формата, а также строгий контроль качества оказания всех госуслуг.