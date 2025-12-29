8089 КПП ОСНО МОб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Информационные технологии

Кабмин назвал самые востребованные сервисы на Госуслугах в 2025 году 

Больше всего россияне пользовались налоговым вычетами и сервисом поступления в вуз.

 Самыми востребованными «жизненными ситуациями» на Госуслугах по итогам 2025 года стали «Поступление в вуз», «Получение налогового вычета» и «Защита от мошенников». 

Об этом рассказали в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

Также в 2025 году внедрили все федеральные и региональные жизненные ситуации, запланированные к запуску.

Теперь на портале Госуслуг и на региональных порталах и сайтах работают 70 федеральных сервисов и 425 региональных, добавили в аппарате.

Планируется, что в 2026 году продолжат развитие уже запущенных жизненных ситуаций, внедрение новых государственных сервисов проактивного формата, а также строгий контроль качества оказания всех госуслуг. 

Автор

Миксплат
Платежные системы

Как легко принимать оплату в вашем интернет-магазине

Принимать оплату в интернет-магазине можно разными способами — через сайт, мобильное приложение, в мессенджере по специальной платежной ссылке. Важно выбрать удобные и безопасные инструменты, чтобы покупатели могли оплатить заказ в пару кликов на любом устройстве, а бизнес легко управлял поступающими платежами.

Как легко принимать оплату в вашем интернет-магазине

Комментарии

1
  • п
    понаехавший Тут

    Кабмин какое то странное постановление к ТК РФ издал по ёлочку... Типа о передаче работников в аутсорсинг ( в рабство?) ... Эксперты объясните о чем это , а то после корпоратива никак не отойду https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512260053

ГлавнаяРозыгрыш