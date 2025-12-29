Кабмин назвал самые востребованные сервисы на Госуслугах в 2025 году
Самыми востребованными «жизненными ситуациями» на Госуслугах по итогам 2025 года стали «Поступление в вуз», «Получение налогового вычета» и «Защита от мошенников».
Об этом рассказали в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко
Также в 2025 году внедрили все федеральные и региональные жизненные ситуации, запланированные к запуску.
Теперь на портале Госуслуг и на региональных порталах и сайтах работают 70 федеральных сервисов и 425 региональных, добавили в аппарате.
Планируется, что в 2026 году продолжат развитие уже запущенных жизненных ситуаций, внедрение новых государственных сервисов проактивного формата, а также строгий контроль качества оказания всех госуслуг.
Комментарии1
Кабмин какое то странное постановление к ТК РФ издал по ёлочку... Типа о передаче работников в аутсорсинг ( в рабство?) ... Эксперты объясните о чем это , а то после корпоратива никак не отойду https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512260053