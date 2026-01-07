💢 Расширили перечень командировочных расходов, освобожденных от НДФЛ и взносов
Командировочные расходы по оформлению полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для въезда работников в иностранные государства и пребывания на их территории в период служебной командировки с 2026 года не облагаются:
НДФЛ
(абз. 13 п. 1 ст. 217 НК);
страховыми взносами
Эти изменения внес закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ с налоговой реформой.
Есть условие: льгота будет применима, если страхователем и плательщиком страховой премии выступит работодатель, а не сам сотрудник. И если оплата страховки — не часть расходов на получение визы.
