❄ Производители зимней одежды и экипировки показывают высокие темпы роста доходов и занятости

На 2025 год более 15 тысяч малых и средних предприятий в России производят зимнюю одежду и экипировку.

Число МСП-производителей российской зимней одежды, в том числе экипировки для зимних видов спорта, достигло 15 тысяч. По данным Корпорации МСП, за последние пять лет рост составил 7,5%. При этом число сотрудников у таких компаний за этот период выросло на 60%, что говорит о развитии и масштабировании отечественных производств.

Также растет их годовая выручка: по итогам 2024 года — 411 млрд рублей, что на 24% выше, чем годом ранее.

«Производство зимней одежды – это один из наиболее высокотехнологичных сегментов в сфере легпрома, особенно если речь идет об экипировке для зимних видов спорта или одежде для суровых климатических условий. Поэтому мы видим более сдержанные темпы роста количества таких компаний в стране, чем в целом в легкой промышленности, где число МСП за 5 лет выросло более чем на 25%. Но что важно – производители зимней экипировки демонстрируют высокие темпы роста доходов и занятости. За пять лет они на 60% увеличили число рабочих мест. Развитию производств способствовали в том числе адресные госпрограммы. Более 55% предпринимателей, работающих в сфере производства зимней одежды и экипировки, пользовались различными мерами поддержки. Из них каждый пятый – финансовыми», – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что среди производителей зимней одежды есть малые технологические компании (МТК), которые для расширения своих производств брали льготное финансирование по совместной программе Минэкономразвития и Корпорации МСП.

Каждая пятая российская компания в сфере производства зимней одежды и экипировки обладает зарегистрированным товарным знаком на свою продукцию. Из 5 тысяч юрлиц 1,1 тыс. предприятий зарегистрировали свой бренд, отметил Исаевич.

Среди МСП-производителей зимней одежды:

10,2 тысячи — занимаются изготовлением верхней одежды;

4,2 тысячи — производят спецодежду;

700 предприятий – спортивную экипировку;

еще 300 – меховые изделия.

Большинство производителей зимней экипировки зарегистрировано в Москве (15%), Московской области (8%), Ивановской области (7%), Санкт-Петербурге (6%), Новосибирской области (3%), Свердловской области (3%), Краснодарском крае (3%), Ставропольском крае (3%), Нижегородской области (2%) и Татарстане (2%).