📡 С 2026 года в автошколах начнут обучение использованию «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 1 марта 2026 года будет дополнена программа обучения в автошколах на предмет использования кнопки SOS.

Система аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи жизней водителей и пассажиров, поэтому изучение принципов ее работы будет включено в программу обучения автошкол с 1 марта 2026 года. Новая тема появится в блоке «Устройство транспортных средств» в соответствии с приказом Минпросвещения № 505 от 1 июля 2025 года.

Сегодня к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13 млн транспортных средств, а ежегодный прирост превышает 1 млн автомобилей.

С 2017 года устройства вызова экстренных оперативных служб — обязательная часть конструкции новых транспортных средств. Кнопки SOS, подключенные к госинформсистеме, устанавливают на конвейерах заводов-изготовителей и на ввозимые в страну авто.

В ходе обучения будущим водителям расскажут об автоматической активации кнопок SOS при тяжелых авариях, при которых участники ДТП часто не могут вызвать помощь самостоятельно, и о возможности ручного нажатия.

Известно, что «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам свыше полумиллиона аварийных вызовов. Благодаря интеграции со всеми действующими региональными «Системами-112» экстренные службы получают координаты происшествий в среднем за 19 секунд, что вдвое сокращает время реагирования.

«Мы разработаем для автошкол специальный интерактивный урок, чтобы миллионы выпускников на старте управления автомобилем обладали навыками использования “ЭРА-ГЛОНАСС” для повышения безопасности самих водителей и заботы о своих близких. Как показывает практика и истории спасения, которыми с нами делятся автомобилисты, система сберегает драгоценное время, необходимое для спасения жизней и сохранения здоровья. Помимо этого, кнопка SOS в автомобиле становится не только элементом спокойствия за собственную безопасность, но и инструментом оказания помощи. Все чаще водители, которые стали очевидцами, сообщают о различных происшествиях в пути и используют “ЭРА-ГЛОНАСС” в качестве самого быстрого цифрового способа вызова спасателей», — отметил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«ЭРА-ГЛОНАСС» создана 10 лет назад по поручению Президента Владимира Путина. Это первая в мире система аварийного оповещения на транспорте.