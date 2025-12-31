🐠 Росрыболовство: страна полностью обеспечена красной рыбой

Путина в 2025 году прошла лучше, чем в 2024-м.

Итоги лососевой путины-2025 подвели на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Он заявил, что российские рыбаки добыли 335,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей – это на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году: «страна полностью обеспечена красной рыбой».

«Путина прошла достаточно неплохо, гораздо лучше, чем в прошлом году. Российский внутренний рынок обеспечен и красной рыбой, и икрой», – отметил Илья Шестаков.

Россия сохраняет мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей. В 2025 году вылов превысил первоначальный прогноз отраслевой науки, который оперативно корректировался в сторону увеличения на основании данных о подходах рыб.

Основным регионом добычи остается Камчатка, на втором месте – Хабаровский край. Путина стартовала 20 мая в Приморском крае, промысел традиционно завершают рыбаки Южных Курильских островов в конце ноября.

«Нам нужно сохранить урожайное поколение [минтая], это наша общая ценность. Будем отслеживать ситуацию на еженедельных штабах и при необходимости принимать меры. Важно, что рыбаки работают в соответствии с рекомендациями ученых. Таким образом, обеспечивается бережное обращение с запасами и их сохранение для будущих поколений», – подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Общий допустимый улов минтая в Охотском море на 2026 год — порядка 1,1 млн тонн. Промысловый запас сохраняется на уровне не ниже среднего.

Ученые также фиксируют восстановление запасов сайры. Появляются устойчивые скопления этого вида в районе Северных и Средних Курил. Возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы.

«К промыслу сайры нужно готовиться. Сейчас на ее добычу готовы выходить 3 судна, если объемы будут нарастать, будем прорабатывать этот вопрос с рыбаками», – заявил Илья Шестаков.

Кроме того, ожидается улучшение ситуации с сардиной иваси и возобновление ее добычи в прежних объемах в течение ближайших лет.