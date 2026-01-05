🎄 Роспатент привел топ-4 новогодних изобретения

Это изобретение – для любителей экологичных решений, которая сочетает естественный внешний вид и долговечность. Елка состоит из деревянного ствола с основанием и съемных веток, которые вставляются в специальные гнезда, расположенные вразброс и под разными углами, создавая густую и натуральную крону. Ствол и основание выполнены из сырой древесины с сохраненной корой, что позволяет веткам получать влагу и дольше сохранять свежесть.

Конструкция проста в сборке, позволяет использовать натуральные ветки и способствует отказу от вырубки молодых деревьев, так как изготавливается из отходов лесной промышленности и древесины лиственных пород.