🎄 Роспатент привел топ-4 новогодних изобретения
За более чем 70 лет архив ведомства пополнился множеством оригинальных решений, отражающих творческий потенциал российских изобретателей, сообщает Роспатент.
Эксперты отобрали четыре ярких разработки, отличающиеся нестандартным дизайном и инженерным подходом. Они показывают разнообразие креативных идей изобретателей.
Изобретение
Описание
Статус патента
Сборная елка «Наташа» – натуральная красота, долговечность и забота о лесах
Это изобретение – для любителей экологичных решений, которая сочетает естественный внешний вид и долговечность. Елка состоит из деревянного ствола с основанием и съемных веток, которые вставляются в специальные гнезда, расположенные вразброс и под разными углами, создавая густую и натуральную крону. Ствол и основание выполнены из сырой древесины с сохраненной корой, что позволяет веткам получать влагу и дольше сохранять свежесть.
Конструкция проста в сборке, позволяет использовать натуральные ветки и способствует отказу от вырубки молодых деревьев, так как изготавливается из отходов лесной промышленности и древесины лиственных пород.
С 2002 года патент перешел в общественное достояние
Карнавальная маска, которая оживает
Член московского клуба фокусников Сергей Глебов разработал карнавальную маску со стереоскопическим эффектом. При первом взгляде это обычная маска, но стоит ее надеть — и изображение буквально «выпрыгивает» в объемное 3D.
Секрет в красно-синих светофильтрах и особой технологии: маска, созданная на основе двух фотографий, превращает сказочного волка в реалистичного персонажа. Чтобы увидеть себя в зеркале наполовину оборотнем – достаточно поменять светофильтры.
Простая в производстве — как в единичных экземплярах, так и массово — маска подходит для различных форматов мероприятий.
Патент на изобретение с 2000 года перешел в общественное достояние
Интерактивная гирлянда с говорящими игрушками
Игрушки рассказывают истории, исполняют песни и переливаются разноцветными огнями. Каждая игрушка выполнена в виде любимых персонажей сказок или шаров с изображениями героев фольклора.
Уникальное устройство разработал известный тверской изобретатель Владимир Матвеев, обладатель патентов на разные технологии, включая двигатели и ракеты.
Новогодняя игра полностью автоматизирована, ребенок без участия взрослых может управлять самостоятельно игровым процессом дистанционно с помощью пульта. Устройство безопасно и подходит для любого возраста.
-
Интерактивная система рождественских украшений
В изобретении Грегори Пиксионелли каждый элемент оснащен электронным дисплеем, датчиками и возможностью получать изображения, видео, звук и даже персональные сообщения в реальном времени.
Такие «умные» украшения могут показывать семейные фото, проигрывать музыкальные файлы, реагировать на движение, синхронизироваться друг с другом и передавать данные между разными домами через интернет — позволяя родственникам, находящимся в разных городах и странах, участвовать в общем праздновании.
Система фактически превращает новогоднюю елку в динамичную мультимедийную платформу, способную отображать любые выбранные пользователем материалы — от детских рисунков до живых видеопотоков.
С 2023 года патент в общественном достоянии
