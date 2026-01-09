📉 ФАС: наценка на продукты первой необходимости снизилась на 17,5%

В 2021 году средняя розничная наценка на такие товары составляла 22,2%, а в 2025 году – 4,7%.

Антимонопольная служба объясняет, что это стало результатом комплексной работы ФАС с участниками рынка. Ведомство регулярно запрашивает информацию для анализа ценообразования, рассылает предупреждения о недопустимости необоснованного завышения цен в периоды повышенного спроса.

Также служба взаимодействует с крупнейшими сетями для заключения двусторонних долгосрочных договоров поставки и добровольных ограничений наценок.

«Так, в настоящее время обязательства по ограничению до 5% наценок на отдельные позиции в каждой категории социально значимых продуктов питания соблюдают торговые сети группы лиц “Х5”, в 4 категориях (хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, сахар-песок и борщевой набор) – сети “Магнит”, “Ашан” и “Атак”. Кроме того, “Магнит”, “Дикси”, “Ашан”, “Атак” установили наценки до 10% на отдельные позиции в каждой категории социально значимых товаров, а “Бристоль”, “Магнолия”, “Азбука вкуса”, “Мария Ра” – в некоторых категориях», — сообщает ФАС.

В регионах органы власти заключают с хозяйствующими субъектами соглашения о стабилизации цен в рамках разработанного ФАС постановления Правительства РФ № 662. На декабрь 2025 такие соглашения заключены в 72 регионах с участием 15 115 хозяйствующих субъектов, среди которых 272 производителя, 55 оптовых организаций, 14 643 организации торговли, 145 аптек. С начала года количество регионов увеличилось на 30, а участников – на 1 822.