🎻 Минпромторг обозначил приоритеты развития производства музыкальных инструментов

Отрасль представлена около 120 компаниями, в основном малыми и средними. По данным Росстата, объем производства в 2024 году составил 1,4 млрд рублей, а за десять месяцев 2025 достиг 1,1 млрд рублей.

Минпромторг и Минкультуры до 2030 года реализуют совместную дорожную карту, направленную на развитие производства, стимулирование спроса, актуализацию стандартов и подготовку специалистов в области изготовления музыкальных инструментов.

«В этом году мы поддержали закупки инструментов для 97 учреждений из 22 регионов на сумму 181,4 млн рублей. Это духовые, смычковые, щипковые и клавишные инструменты – все они производятся с высокой степенью локализации», – отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он также подчеркнул важность координации между госзаказчиками, музыкальным сообществом и производителями для синхронизации оснащения школ искусств с производственными планами компаний.

Для поддержки отрасли Минпромторг реализует меры господдержки, включая единую региональную субсидию, промышленные кластеры и льготное финансирование.

С 1 января 2025 вступили в силу единые правила предоставления преференций российским поставщикам в рамках госзакупок. Они позволят предприятиям загрузить мощности, наработать компетенции и повысить качество продукции за счет серийного производства.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 2017 года Минпромторг России совместно с Минкультуры России возрождает производство отечественных музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств. Эта программа гарантирует государственный заказ у российских производителей и служит одним из ключевых механизмов поддержки развития музыкальной отрасли в стране», – сказала министр культуры Ольга Любимова.

Алиханов уверен, эти инструменты будут востребованы для формирования современной инфраструктуры культуры в России.