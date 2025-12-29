С 1 января 2026 получить лицензию на продажу алкоголя будет проще

Упростили выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя. Закон от 28.12.2025 № 509-ФЗ 28 декабря 2025 подписал президент РФ Владимир Путин.

Процесса получения лицензий упрощен и для розничной торговли спиртным, и для заведений общепита.

Срок рассмотрения заявлений соискателей уменьшили с 30 календарных дней (с возможностью продления еще на 30 дней) до 15 рабочих дней (плюс продление не более чем на 25 рабочих дней). Также сократили список документов, которые нужно подать.

Подать заявление на лицензию можно будет не только через Госуслуги, но и через региональные порталы госуслуг. Документы нужно подавать в электронном виде с электронной подписью.

Также установлено, что решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии на перевозки автотранспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% принимается в течение 14 рабочих дней.

С 1 января по 31 декабря 2026 года разрешили хранение и поставки абсолютированного этилового спирта, в том числе денатурированного абсолютированного этанола, организациями, имеющими либо имевшими лицензию на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола и производившими такой спирт в 2025 году.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, кроме положений, для которых установлены другие сроки вступления их в силу.