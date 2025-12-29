Как бухгалтеру отчитаться перед руководителем: эксперт расскажет про управление финансам

От операционной отчетности к стратегическим решениям: как бухгалтеру и руководителю говорить на одном языке и управлять прибылью.

Разрыв между бухгалтерским учетом и реальным положением дел — частая причина упущенной выгоды и неверных решений. Пришло время навести мосты.

Сегодня в 13:00 мск состоится бесплатный вебинар «Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки». Он подойдет для бухгалтеров и руководителей, которые хотят выстроить эффективное взаимодействие для управления финансами. На вебинаре разберем основы создания эффективной системы управления финансами.

Мы разберем:

Три кита, на которых держится управления финансами: управленческая отчетность (ОПУ, ОДДС, Баланс): не просто составить, а интерпретировать и презентовать собственнику за 10 минут + готовая Excel-модель;

бюджетирование и финмоделирование: как строить и защищать бюджеты, которые станут дорожной картой для всего бизнеса;

финанализ и аналитика: какие показатели (рентабельность, KPI) отслеживать, чтобы видеть эффективность бизнеса в реальном времени. Инструменты и навыки: Hard Skills: какие технические навыки прокачать (Excel, финмоделирование) для эффективной работы.

Soft Skills: ключевой навык — как «переводить» цифры на язык бизнес-решений и выстраивать коммуникацию между финансистами, руководством и другими подразделениями. Внедрение управленческого учета: пошаговый алгоритм, откуда брать данные и как выстроить процесс без хаоса.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!