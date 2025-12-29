Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в январе 2026
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Мастер-класс и практическая консультация — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и получить ответы на горячие вопросы от эксперта, задать вопросы по конкретным рабочим ситуациям.
Анонс вебинаров декабря 2025
Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.
№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
Новая форма ЕФС-1: основные изменение и порядок заполнения ЭТК
13 января
15:00
2
1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
14 января
15:00
3
15 января
11:00
4
ФСБУ-2026: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой
16 января
11:00
5
Мастер-класс Проверка должной осмотрительности контрагентов на Клерк.ру. Ходатайство о снижении штрафа
19 января
15:00
6
20 января
11:00
7
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
21 января
15:00
8
Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы и рабочие инструменты
22 января
11:00
9
Бухгалтер маркетплейса 2026: консультация с экспертом Еленой Шедис
23 января
15:00
10
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
27 января
11:00
11
30 января
15:00
Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
Сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!
Уже 24 (!) года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
