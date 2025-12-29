8085 КПК БСН Моб
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в январе 2026

Собрали для вас анонсы вебинаров и мастер-классов на январь 2026 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Мастер-класс и практическая консультация — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и получить ответы на горячие вопросы от эксперта, задать вопросы по конкретным рабочим ситуациям.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

Новая форма ЕФС-1: основные изменение и порядок заполнения ЭТК

13 января

15:00

1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

14 января

15:00

НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН

15 января

11:00

ФСБУ-2026: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой

16 января

11:00

Мастер-класс Проверка должной осмотрительности контрагентов на Клерк.ру. Ходатайство о снижении штрафа

19 января

15:00

Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов

20 января

11:00

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

21 января

15:00

Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы и рабочие инструменты

22 января

11:00

Бухгалтер маркетплейса 2026: консультация с экспертом Еленой Шедис

23 января

15:00

Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов

27 января

11:00

Налоги-2026. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой

30 января

15:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Все мастер-классы от экспертов бесплатны для подписчиков!

Уже 24 (!) года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Академия EDPRO
Обучение для бухгалтеров

