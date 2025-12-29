✅ Мобильное приложение «Клерка» скачали уже 255 пользователей

Мобильное приложение «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» за неделю установили уже 255 человек.

В декабре 2025 года приложение «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» стало доступно для скачивания на Android-смартфонах через RuStore.

За неделю мобильное приложение уже скачали 255 человек.

Статистика мобильного приложения «Клерк.Ру — весь для бухгалтера»

В приложении есть все, что наши читатели обычно открывают «на пять минут» и пропадают на полчаса:

новости про налоги, отчетность и проверки;

статьи, разборы, аналитика;

вебинары с разбором практических кейсов;

калькуляторы и тренажеры для прокачки навыков.

Новому приложению очень важны ваши оценки и отзывы — пожалуйста, оцените его в RuStore. Это поможет быстрее улучшать продукт и поднимать его в поисковой выдаче.