🛴 Минпромторг предлагает оценивать электросамокаты по баллам локализации

В перечень могут включить компоненты продукции электрических СИМ.

Минпромторг предложил включить в перечень продукции, подпадающей под действие балльной системы оценки локализации, электрические средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.

Проект постановления правительства размещен 27 декабря 2025 года на портале проектов НПА.

Также в перечень хотят включить компоненты продукции электрических СИМ – блок управления ЭСИМ, электронный блок управления электропривода, электронный блок управления балансом, датчик угла поворота, мотор-колесо и другие.

Планируется, что постановление начнет действовать с 1 января 2027 года.