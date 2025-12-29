Путин ограничил максимальную переплату по микрозаймам

Для микрофинансовых организаций ужесточают правила предоставления займов. Сначала максимальную переплату снизят со 130% до 100%, а после запретят выдавать больше одного займа с полной стоимостью выше 100% годовых.

С 1 апреля 2026 года максимальную переплату по микрозаймам снизят со 130% до 100%. Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 545-ФЗ.

Согласно документу, максимальный размер суммы микрозайма для компаний или ИП вырастет с 5 млн до 15 млн рублей. Также с октября 2026 года будет действовать переходный период, когда МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью более 200% годовых. С апреля 2027 года кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых.

С 1 января 2027 для МФО появится запрет одобрять физлицу новый договор потребительского займа до истечения четырех дней после полного погашения обязательств по ранее заключенному с банком или МФО договору потребительского кредита (займа) с полной стоимостью потребительского займа более 100%.

Кроме того, с 1 января 2027 года по договорам потребительского займа будет нельзя заключить соглашение о новации обязательств по новому договору потребительского займа между теми же лицами, а также дополнительное соглашение, которое предусматривает включение в состав задолженности по основному долгу по договору потребительского займа суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке и другим платежам.