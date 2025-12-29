🚕 Путин разрешил самозанятым таксистам работать без постоянной регистрации

Таксисты, зарегистрированные как самозанятые, получили разрешение работать в регионах, где они не проживают.

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 580-ФЗ, по которому самозанятые таксисты смогут работать в регионах, где у них нет постоянной регистрации.

Ранее самозанятые водители могли получить разрешение на работу в такси только по месту постоянного жительства.

Изменения позволят исправить несправедливость для самозанятых, ведь жители РФ не должны быть ограничены в своих правах на труд. Они не должны зависеть от места постоянной или временной регистрации.

Закон вступил в силу со дня официальной публикации.