💰 60% россиян на Новый год подарят деньги

85% назвали уместной сумму подарка до 5 тыс. рублей, а 4% — от 10 тысяч.

Больше 60% опрошенных россиян подарят деньги в качестве новогоднего презента. Такие результаты показало исследование платежного сервиса «Апельсин».

«34% опрошенных планируют дарить наличные деньги, 28% сделают перевод на карту, еще 35% выберут подарочный сертификат», — говорится в исследовании.

Не будут дарить подарки в этом году только 12% респондентов.

85% респондентов назвали уместной сумму подарка до 5 тыс. рублей, а 4% респондентов считают приемлемым денежный подарок от 10 тыс. рублей.

Мужчины выбирали денежный подарок чаще, 36% из них сделают перевод, а 45% — подарят наличные. 68% женщин готовят физические подарки, а 38% — сертификаты.

Молодежь до 24 лет оказалась самой консервативной в вопросе денежного формата — 55% собираются дарить наличные. Подарочные сертификаты предпочитают люди среднего возраста от 35 до 44 лет (50% опрошенных), добавили эксперты.