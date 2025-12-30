Депутат рассказал о налоговых льготах в 2026 году

С 1 января 2026 года будут действовать новые налоговые льготы для резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Он напомнил, что изменили налоговые меры поддержки резидентов МТОР.

«Для них на федеральном уровне на 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций, при этом субъектам РФ теперь будет предоставлено право на такой же срок снижать до нуля ставку налога на прибыль, который подлежит зачислению в региональные бюджеты», — пояснил депутат

С 1 января 2026 года вступят в силу правительственные документы, устанавливающие перечень видов работ и услуг, выполняемых или оказываемых резидентами МТОР, продукции с высокой добавленной стоимостью и правила ведения реестра резидентов.

Также добавлены нормы о возможности оказания услуг и дополнительном филиале иностранного банка в МТОРах.

«Сама идея и основания для создания МТОР остались незыблемыми с самого начала. Они могут создаваться как по решению правительства, так и согласно международному договору», — уточнил Харитонов.

Кроме того, в режимах МТОР сохранился пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6%, заключил депутат.