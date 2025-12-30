❌ Сигареты и вейпы с 1 сентября 2026 года нельзя продавать на остановках

Курильщики больше не смогут закупиться табаком в ларьках на остановках общественного транспорта.

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 551-ФЗ, по которому с 1 сентября 2026 года на остановках общественного транспорта будет запрещено продавать вейпы и сигареты.

По мнению авторов проекта, продажа никотинсодержащих изделий на остановках повышает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей и беременных женщин. А остановки — места большого скопления людей, где могут оказаться такие люди.

До этого закон запрещал только продавать сигареты на железнодорожных вокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро.