Нужно ли платить 1% взносов за 2025 год, если с 2026 перешли на АУСН

Изменение системы налогообложения не отменяет обязанность по уплате страховых взносов.

ИП с 1 января 2026 года переходит на АУСН.

Надо ли платить 1% страховых взносов за 2025 год, спросил предприниматель в чате ФНС.

Изменение системы налогообложения не влечет отмену обязанности по уплате страховых взносов за 2025, а также изменения сроков их уплаты, ответили налоговики.

Чтобы вовремя платить налоги и взносы — смотрите наш бухгалтерский календарь.