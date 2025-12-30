Нужно ли платить 1% взносов за 2025 год, если с 2026 перешли на АУСН
Изменение системы налогообложения не отменяет обязанность по уплате страховых взносов.
ИП с 1 января 2026 года переходит на АУСН.
Надо ли платить 1% страховых взносов за 2025 год, спросил предприниматель в чате ФНС.
Изменение системы налогообложения не влечет отмену обязанности по уплате страховых взносов за 2025, а также изменения сроков их уплаты, ответили налоговики.
Чтобы вовремя платить налоги и взносы — смотрите наш бухгалтерский календарь.
