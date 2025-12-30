🎄 Мобильный интернет могут отключить и в новогоднюю ночь

Россияне могут остаться без мобильного интернета на новогодних праздниках, как и в любой другой день.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что в новогоднюю ночь жители России могут остаться без мобильного интернета. Отключение связано с вопросами безопасности в регионах.

«Именно мобильный интернет — да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», — сказал Свинцов.

Также он сказал, что отключение мобильного интернета может быть не только в Новый год, но и в любой другой день.

Депутат посоветовал вместо просмотра роликов в интернете сходить в гости к близким, чтобы поздравить их лично.