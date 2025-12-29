❗ Льгота по страховым взносам в 2026 году будет для сферы туризма, производства продуктов, одежды и других
Правительство утвердило подготовленный перечень видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов, сообщил Минфин.
В список вошли малые и средние предприятия в сферах:
растениеводства, животноводства и рыболовства;
производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды;
радиоэлектроники;
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии.
Также в перечень вошли предприятия, работающие в сфере науки, образования, спорта и культуры, а также предоставляющие услуги туризма, общественные и некоммерческие организации и ряд других.
Для МСП с кодами ОКВЭД из перечня сохраняется право применения единого пониженного тарифа взносов 15% до предельной величины базы и сверх ее предела.
Льготные ставки страховых взносов раньше применяли любые МСП. На 2026 год действие льготы решено продлить только приоритетным отраслям.
Для МСП в сфере обрабатывающего производства пониженный тариф сохранится в размере 7,6%, добавил Минфин.
Комментарии1
Список № ОКВЭДов где увидеть?