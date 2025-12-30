❓ Считается ли исполнительный орган юрлица единоличным, если у двух лиц равные полномочия

Предоставить полномочия ЕИО можно нескольким лицам, действующим совместно, или сделать нескольких ЕИО, действующих независимо друг от друга.

Налоговую службу спросили: если два физлица наделены равными полномочиями, остается ли исполнительный орган единоличным.

В соответствии с п. 3 ст. 65.3 ГК, в юрлице образуется единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, председатель и т. п.).

Уставом юрлица может быть предусмотрено предоставление полномочий ЕИО нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких ЕИО, действующих независимо друг от друга, пояснили налоговики.

При этом если полномочия ЕИО есть у нескольких физлиц – страховые взносы нужно платить за каждого.

