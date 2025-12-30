✔ С 2026 года в паспорте можно проставить шесть отметок

Жители России смогут по желанию указать в паспорте номер из Единого регистра населения, сведения о заключении и расторжении брака, о детях, о действительных и ранее выданных документах, о группе крови.

С 1 января 2026 года россияне смогут по желанию проставить в паспорте шесть отметок.

Например, вместо ИНН можно указать номер из Единого регистра населения. Такие отметки ставят в ФНС, МВД и его территориальных органах, если есть сведения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Также в паспорте можно по желанию указать данные о регистрации и расторжении брака. Штамп ставят в органах ЗАГС и в МВД. Информацию о детях до 14-ти лет и сведения о ранее выданных паспортах проставляют в МВД.

Также в МФЦ или в МВД можно поставить отметку о выданных действительных документах, которые удостоверяют личность за пределами страны.

Медицинские организации имеют право поставить в паспорте отметку о группе крови и резус-факторе.