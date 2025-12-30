📃 ФНС: заявление об освобождении от обязательств по банковской гарантии не нужно направлять в электронном виде

Налогоплательщики должны подавать в налоговую бумажные заявления об освобождении от обязательств по банковской гарантии, если нет специального распоряжения о приеме документов в электронном виде.

Налогоплательщики должны подавать в налоговую бумажные заявления об освобождении от обязательств по банковской гарантии, если нет специального распоряжения о приеме документов в электронном виде.

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425 предусматривает, что с 1 января 2026 года заявление об освобождении от обязательств по банковской гарантии не направляется в электронном виде до особых распоряжений.

До регистрации соответствующего нормативного правового акта нужно пользоваться рекомендуемой формой (КНД 1150161), форматом и XSD-схемой заявления налогоплательщика о направлении гаранту уведомления об освобождении от обязательств по банковской гарантии в случае неиспользования гарантии по назначению. Об этом сказано на сайте ФНС.

Важно, что до отдельного распоряжения заявление об освобождении от обязательств по банковской гарантии следует подавать в налоговую на бумажном носителе.