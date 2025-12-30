⌛ Остался один день для отчета по контролируемым сделкам в области внешней торговли

До 31 декабря 2025 нужно подать сведения из консолидированной финансовой отчетности участников МГК.

Не позднее 31 декабря 2025 года необходимо отправить сведения из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, а также финотчетности участников таких групп, сообщает ФНС.

Это нужно сделать, если хотя бы один участник МГК, более 50% активов которой находится на территории РФ на последнюю отчетную дату до года совершения контролируемых сделок, совершил контролируемые сделки в области внешней торговли.

Это сделки, предметом которых являются нефть, товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни.

Выполнение условия о нахождении более 50% активов МГК на территории РФ проверят с учетом разъяснений из п. 4 письма ФНС от 27.03.2025 № ШЮ-4-13/3277@, уточнили налоговики.

Сведения из консолидированной финотчетности представляют в Центральный аппарат ФНС только в электронной форме, предупредили налоговики.

Формат их представления утвержден приказом ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-13/1115@ (КНД 1184067).