⌛ Остался один день для отчета по контролируемым сделкам в области внешней торговли

Не позднее 31 декабря 2025 года необходимо отправить сведения из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, а также финотчетности участников таких групп, сообщает ФНС.

Это нужно сделать, если хотя бы один участник МГК, более 50% активов которой находится на территории РФ на последнюю отчетную дату до года совершения контролируемых сделок, совершил контролируемые сделки в области внешней торговли.

Это сделки, предметом которых являются нефть, товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни.

Выполнение условия о нахождении более 50% активов МГК на территории РФ проверят с учетом разъяснений из п. 4 письма ФНС от 27.03.2025 № ШЮ-4-13/3277@, уточнили налоговики.

Сведения из консолидированной финотчетности представляют в Центральный аппарат ФНС только в электронной форме, предупредили налоговики.

Формат их представления утвержден приказом ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-13/1115@ (КНД 1184067).

