⚡️ Итоги дня: «Домодедово» продадут на аукционе, появилась аренда электроснегокатов, россияне раскупили весь кумыс перед годом лошади

Один бутерброд с черной икрой обойдется россиянам в 656 рублей. Общая стоимость ингредиентов для приготовления бутерброда в розничной торговле составит 13 023 рубля.

Россияне раскупили весь кумыс в стране в преддверии года огненной лошади. Спрос на напиток вырос в два раза и достиг отметки в 1,3 млн литров за год.

Наиболее подорожавшими товарами в 2025 году стали серебро и платина, которые увеличились в цене соответственно в 2,4 и 2,3 раза.

Почти 90% алкомаркетов в Вологодской области закрылись или сменили формат. За неделю 11 магазинов «Бристоль» переформатировались в «БПродукты», 31 магазин «Северный градус» сменил вывески на «Каждая покупка в радость», а сеть «Красное&Белое» прекратила продажу крепкого алкоголя.

Число гостиничных бронирований в России на новогодние праздники выросло на 7,1% год к году. Интерес к зарубежным поездкам вырос сильнее — на 35% год к году.

Таганский районный суд прекратил производство по иску Константина Ларионова и 105 соистцов о признании незаконными ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp1 (принадлежит Meta1, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Заявитель не представил доказательств того, что он уполномочен подавать иск в защиту прав владельцев двух мессенджеров.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что сейчас нет планов запрещать рекламу в Telegram.

Злоумышленники в конце 2025 года начали взламывать и похищать аккаунты россиян в Telegram, предлагая «призы для самых активных пользователей» и фейковые «адвент-календари» от мессенджера.

Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX. После запуска бота в мессенджере MAX откроется диалоговое окно, с помощью которого получится перейти в приложение mos.ru, на главной странице есть несколько информационных блоков.

В России в новогоднюю ночь будет курсировать 562 пассажирских поезда. В пути новый год встретят 86,5 тыс. человек.

В новогодние праздники воздушным транспортом планируют перевезти 3,8 млн пассажиров.