🧨 За шум в Новогоднюю ночь могут оштрафовать

По закону нет отдельных правил для Нового года, поэтому рекомендуется соблюдать общие нормы.

За шум в Новый год может грозить штраф до 2 тыс. рублей. Об этом рассказала юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева.

«Режим тишины регулируется на уровне субъектов РФ, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещенных действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил», — пояснила Прокофьева.

Во многих регионах, включая Москву, нет специальных исключений для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января. То есть установленные ограничения на шум остаются в силе.

Чтобы избежать административной ответственности, юрист рекомендует руководствоваться региональным законодательством о тишине.

За нарушение норм тишины для физлиц предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей за первое нарушение.