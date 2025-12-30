📱 Назвали самые популярные гаджеты для новогодних подарков

Самыми популярными устройствами для новогодних подарков стали смартфон Redmi 15C, умные часы Huawei Watch Fit 4 и планшет MatePad SE.

Об этом сообщили аналитики торговой сети «М.Видео».

«В топ-5 самых продаваемых смартфонов по количеству вошли Redmi 15C (8/256 Гб), Redmi A5 (3/64 Гб и 4/128 Гб), а также Huawei Nova Y73 в конфигурациях 8/256 Гб и 8/128 Гб. Покупатели все чаще выбирают устройства с объемом памяти 128-256 Гб даже в бюджетных линейках, ориентируясь на долгий срок использования», — сообщили аналитики.

В денежном выражении лидерами предновогоднего спроса остались устройства Apple: iPhone 16 и iPhone 17 в конфигурации 256 Гб, а также iPhone 13 на 128 Гб.

Вторая популярная категория для новогодних подарков – умные часы и фитнес-браслеты Huawei Watch Fit 4, фитнес-браслеты Huawei Band 10, Huawei Watch GT и детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro.

Среди планшетов спросом пользовались устройства Huawei.

Также в список популярных подарков среди электроники вошли аэрогрили. В лидерах продаж — устройства от Tefal, Haier и Carrera.