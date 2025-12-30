❗ С 4 по 6 января 2026 года удостоверяющие центры ФНС будут вести плановые работы

В течение трех дней у пользователей могут быть проблемы с выпуском или продлением электронных подписей.

С 8:00 мск 4 января по 23:59 мск 6 января 2026 года налоговая запланировала плановые работы в Центре обработки данных на стороне аккредитованного удостоверяющего центра (УЦ) ФНС.

Это значит, что 4 января основные сервисы УЦ будут отключены: нельзя выпустить или продлить квалифицированные электронные подписи (КЭП). Об этом «Клерку» сообщил сервис Saby (СБИС).

5 и 6 января будут кратковременные перерывы в работе сервисов. При оформлении электронной подписи может появиться ошибка:

«Не найдена действующая ЭП ФНС с реквизитами как в заявке. Сравните данные, указанные в заявке, ОГРН/СНИЛС c действующей подписью».

Электронные подписи, которые уже выданы, а также сервисы их проверки будут работать все три дня плановых работ.